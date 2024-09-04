Колишній суперник Усика пояснив, чому українець знову переможе Ф'юрі
Майріс Брієдіс
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Відомий латвійський боксер Майріс Брієдіс, який нещодавно завершив кар'єру, назвав фаворита у другому поєдинку Усик — Ф'юрі.
Його слова цитує TVNET.
"Усик знову переможе Тайсона, хоча перший бій був дійсно рівним. Усик показав стійкість і терпіння, йому було важко, він переніс кілька стоячих нокдаунів і довів усім, що вміє прекрасно тримати удар.
Олександр показав усім свої найсильніші якості — терпіння, характер і знання", — сказав Брієдіс.
Нагадаємо, що у січні 2018 року Майріс провів бій з Усиком і зазнав поразки рішенням більшості суддів.