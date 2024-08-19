Латвійський ексчемпіон світу оголосив про завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) оголосив про завершення кар'єри.

Останній бій латвієць провів у травні, в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі, в якому поступився Джею Опетаї.

"25 років тому я відважився на невідомість, вперше одягнувши боксерські рукавички, не підозрюючи тоді, що це приведе мене до карʼєри професійного спортсмена. Бокс став моєю пристрастю, моєю карʼєрою і більшою частиною мого життя.

Сьогодні я хочу поділитися рішенням, яке далося мені нелегко. Перш за все, тільки тому, що шлях, яким я йшов протягом багатьох років, був наповнений багатьма памʼятними моментами й радістю перемог, він зробив мене тим, ким я є сьогодні, і дозволив мені весь цей час прагнути до нових цілей і досягнень, що послужило для мене стимулом завжди прагнути до більшого.

Але незважаючи ні на що, з глибокою вдячністю кожній людині, яка коли-небудь підтримувала мене, мотивувала або просто стежила за моїм прогресом, я хотів би подякувати вам за ці 25 років і офіційно оголосити про завершення моєї карʼєри професійного боксера", — сказав Брієдіс.