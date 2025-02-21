Колишній суперник Усика дав прогноз на бій Бетербієв – Бівол

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) поділився очікуваннями від бою між Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) та Дмитром Біволом (25-1, 13 КО). Він не зміг визначити фаворита.

Про це латвійський боксер заявив у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Буде дуже цікавий реванш, бо, чесно кажучи, мені здалося, що Бівол не був певен, боявся, а Бетербієв зробив усе, що міг. Тому було під питанням, хто виграє. Цього разу буде дуже цікаво, тому що Бівол буде мотивований ще більше, він знатиме, що Бетербієв може зробити, наскільки у нього сильний удар, і я думаю, він прибере страх трошки убік, якщо діятиме мудро, а він недурний боксер.

Я думаю, що буде зовсім інший Бівол. Бетербієву доведеться показати свій характер. Я думаю, це для нього не проблема, але вік… Найсильніший наш суперник – це час, що йде вперед, і у професійному спорті він завжди переможе нас", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що у січні 2018 року Майріс провів бій з Усиком і зазнав поразки рішенням більшості суддів.

Бетербієв та Бівол 12 жовтня зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.