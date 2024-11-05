Баффер назвав ім'я бійця, з яким повинен зустрітися переможець реваншу Усик – Ф'юрі

Знаменитий американський ринг-анонсер Майкл Баффер впевнений, що переможець реваншу між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) зобов'язаний зустрітися з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це Баффер розповів у коментарі YouTube-каналу JNMEDIAUK.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Бій Олександр Усик – Даніель Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року на Міському стадіоні у Вроцлаві. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в 9 раунді, хоча у 5 трихвилинці довгий час провів на канвасі після удару нижче пояса.