Відомий тренер назвав бійця з найсильнішим ударом

Дьюї Купер, тренер колишнього чемпіона UFC у важкій вазі, розповів, що у камерунського бійця найсильніший удар.

Слова Купер наводить видання The Sun.

"Коли отримуєш удар від Френсіса, це як віддати своє тіло йому. Це неприємно і не приносить щастя. Це боляче, але, як я вже казав, я підписався на цю роботу і радий бути тут. Ми будемо працювати далі.

Можу сказати відразу: мене били багато хлопців, останнім часом я навіть тримав лапи для Майка Тайсона. Але ніхто не б'є сильніше за Френсіса, повірте.

Коли він правильно вкладається в удар, згинає коліна і розвертає стегна, іноді я отримую такі удари, що думаю: "Як я взагалі це витримую? Що я тут роблю?'

Відзначимо, що Купер працює з Нганну з 2017 року.

38-річний Нганну минулого року призупинив свою кар'єру в ММА, щоб стати боксером. У своєму дебютному поєдинку він сенсаційно відправив в нокдаун Тайсона Ф'юрі, а в березні був нокаутований Ентоні Джошуа.