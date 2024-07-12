Українська правда
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Френсіс Нганну — боксер зі світу ММА, який майже зміг

Денис Шаховець — 12 липня, 13:00
Getty Images
Френсіс Нганну — боксер зі світу ММА, який майже зміг

У 2022 році Френсіс Нганну провів останній бій в межах UFC, захистивши свій титул від Сиріла Гана, після чого атлет голосно гримнув дверима та пішов шукати щастя (а точніше гроші) у світі боксу.

Президент найвідомішого промоушену Дана Вайт прокоментував рішення камерунця, оцінивши його шанси на успіх:

“Тобі пропонують побитися з найкращим бійцем усіх часів. Ти можеш стати найбільш високооплачуваним важкоатлетом в історії компанії або можеш битися десь ще за великі гроші з кимось нижчим рівнем. Ви можете поставити це питання Френсісу, але моя думка така: це не вперше, коли відбувається подібне”.

Розуміючи, що над ним лише сміються, Нганну націлився на перехід у бокс, незважаючи на те, що йому вже було на той момент 35 років.

Боєць активно тренувався, готувався, робив велику ставку на свої потужні удари та намагався хоч якось в інформаційному полі зачепити когось з топів надважкої ваги. На щастя, відгукнувся Тайсон Ф’юрі.

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Важко було повірити в те, що цей поєдинок все ж відбудеться, бо тодішній непереможний чемпіон мав би битися з Олександром Усиком, але втекти від українця тоді було набагато важливіше, тим паче, що ЗМІ активно розкручували Нганну.

Нганну відправляв Ф'юрі в нокдаун під час бою

Нганну відправляв Ф'юрі в нокдаун під час бою

Getty Images

В жовтні 2023 року Френсіс та Тайсон таки вийшли в ринг в межах вечора боїв в Саудівській Аравії, що до речі було вже історичною подією, на яку завітали Кріштіану Роналду, Конор Макгрегор, топові боксерські промоутери, колишні чемпіони з боксу та навіть сам Усик.

На жаль, камерунський боєць зазнав поразки у цьому поєдинку через доволі суперечливі оцінки суддів, але апсет все ж був гучним! Боєць зі світу ММА зумів відправити самого Ф’юрі в нокдаун, домінувати в рингу та ще й закохати в себе фанатів. Цей бій точно можна забрати до себе в актив.

Далі преса почала зіштовхувати Нганну з усіма топами суперважкої ваги. І Деонтей Вайлдер, і Олександр Усик, і Ентоні Джошуа були у тому списку. Погодився на цю виставу лише зірковий британець.

Березень 2024 року показав справжню різницю між Ентоні та Френсісом, продемонструвавши, що навряд можна очікувати боротьби за титулу після карʼєри в ММА.

Поєдинок тривав трохи більше одного раунду. За цей час Джошуа зміг двічі відправити колишню зірку UFC в нокдаун, а вже у другому відрізку зустрічі — нокаутував його.

Френсіс Нганну та Ентоні Джошуа

Френсіс Нганну та Ентоні Джошуа

Getty Images

Букмекери одразу показали своїми котируваннями, що камерунцю навряд тут світить перемога, але такого декласу, мабуть, мало хто очікував.

Не пройшло і доби, як одразу експерти почали розбирати форму Тайсона Ф’юрі в минулій зустрічі з Нганну, побачивши, що то якась бета-версія боксера. Також було видно, що Ентоні хотів зробити усе можливе, аби довести свій боксерський клас і показати характер, “винісши” вискочку з UFC.

У будь-якому разі карʼєрі Нганну в новому для нього виді спорту ще не завершилася. Нещодавно в бійця помер син, тому зараз боксер-початківець відходить від цієї жахливої події.

Вже скоро африканець повернеться в октагон, де має побитися за титул у PFL у важкій вазі, а після чого буде шукати новий хайповий бій в ринзі. Ймовірно, наступним опонентом стане Деонтей Вайлдер.

Френсіс повторив успіх Конора Макгрегора в боксі, а саме заробив достобіса грошей. Так, приємно було б перемогти топів, але боєць йшов у невідомість лише заради кращого заробітку, з чим він і боровся в UFC. Тому сміливо можна вважати, що цей його не цей його експеримент вдався. Але серйозних перспектив, на жаль, йому не варто вже очікувати.

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