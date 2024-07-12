Френсіс Нганну — боксер зі світу ММА, який майже зміг

У 2022 році Френсіс Нганну провів останній бій в межах UFC, захистивши свій титул від Сиріла Гана, після чого атлет голосно гримнув дверима та пішов шукати щастя (а точніше гроші) у світі боксу.

Президент найвідомішого промоушену Дана Вайт прокоментував рішення камерунця, оцінивши його шанси на успіх:

“Тобі пропонують побитися з найкращим бійцем усіх часів. Ти можеш стати найбільш високооплачуваним важкоатлетом в історії компанії або можеш битися десь ще за великі гроші з кимось нижчим рівнем. Ви можете поставити це питання Френсісу, але моя думка така: це не вперше, коли відбувається подібне”.

Розуміючи, що над ним лише сміються, Нганну націлився на перехід у бокс, незважаючи на те, що йому вже було на той момент 35 років.

Боєць активно тренувався, готувався, робив велику ставку на свої потужні удари та намагався хоч якось в інформаційному полі зачепити когось з топів надважкої ваги. На щастя, відгукнувся Тайсон Ф’юрі.

Читайте також : Усик знищив Ф'юрі за бій з Нганну

Важко було повірити в те, що цей поєдинок все ж відбудеться, бо тодішній непереможний чемпіон мав би битися з Олександром Усиком, але втекти від українця тоді було набагато важливіше, тим паче, що ЗМІ активно розкручували Нганну.

Нганну відправляв Ф'юрі в нокдаун під час бою Getty Images

В жовтні 2023 року Френсіс та Тайсон таки вийшли в ринг в межах вечора боїв в Саудівській Аравії, що до речі було вже історичною подією, на яку завітали Кріштіану Роналду, Конор Макгрегор, топові боксерські промоутери, колишні чемпіони з боксу та навіть сам Усик.

На жаль, камерунський боєць зазнав поразки у цьому поєдинку через доволі суперечливі оцінки суддів, але апсет все ж був гучним! Боєць зі світу ММА зумів відправити самого Ф’юрі в нокдаун, домінувати в рингу та ще й закохати в себе фанатів. Цей бій точно можна забрати до себе в актив.

Далі преса почала зіштовхувати Нганну з усіма топами суперважкої ваги. І Деонтей Вайлдер, і Олександр Усик, і Ентоні Джошуа були у тому списку. Погодився на цю виставу лише зірковий британець.

Березень 2024 року показав справжню різницю між Ентоні та Френсісом, продемонструвавши, що навряд можна очікувати боротьби за титулу після карʼєри в ММА.

Поєдинок тривав трохи більше одного раунду. За цей час Джошуа зміг двічі відправити колишню зірку UFC в нокдаун, а вже у другому відрізку зустрічі — нокаутував його.

Френсіс Нганну та Ентоні Джошуа Getty Images

Букмекери одразу показали своїми котируваннями, що камерунцю навряд тут світить перемога, але такого декласу, мабуть, мало хто очікував.

Не пройшло і доби, як одразу експерти почали розбирати форму Тайсона Ф’юрі в минулій зустрічі з Нганну, побачивши, що то якась бета-версія боксера. Також було видно, що Ентоні хотів зробити усе можливе, аби довести свій боксерський клас і показати характер, “винісши” вискочку з UFC.

У будь-якому разі карʼєрі Нганну в новому для нього виді спорту ще не завершилася. Нещодавно в бійця помер син, тому зараз боксер-початківець відходить від цієї жахливої події.

Вже скоро африканець повернеться в октагон, де має побитися за титул у PFL у важкій вазі, а після чого буде шукати новий хайповий бій в ринзі. Ймовірно, наступним опонентом стане Деонтей Вайлдер.

Френсіс повторив успіх Конора Макгрегора в боксі, а саме заробив достобіса грошей. Так, приємно було б перемогти топів, але боєць йшов у невідомість лише заради кращого заробітку, з чим він і боровся в UFC. Тому сміливо можна вважати, що цей його не цей його експеримент вдався. Але серйозних перспектив, на жаль, йому не варто вже очікувати.