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Тайсон зробив ставку на бій проти Пола

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 10:38
Тайсон зробив ставку на бій проти Пола

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) зробив ставку на свою перемогу в поєдинку проти 27-річного відеоблогера Джейка Пола.

Про це повідомляє Boxing News 24.

"Я зробив ставку на цей бій. Я думаю, що це нормально, я завжди ставлю на свою перемогу.

Скільки я поставив? Достатньо", – заявив Тайсон.

Бій Тайсона з Полом відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Джейк Пол Майк Тайсон

Майк Тайсон

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