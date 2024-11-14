Тайсон зробив ставку на бій проти Пола

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) зробив ставку на свою перемогу в поєдинку проти 27-річного відеоблогера Джейка Пола.

Про це повідомляє Boxing News 24.

"Я зробив ставку на цей бій. Я думаю, що це нормально, я завжди ставлю на свою перемогу. Скільки я поставив? Достатньо", – заявив Тайсон.

Бій Тайсона з Полом відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).