Тайсон назвав фактор, який допоможе йому здолати Пола

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) вважає, що Джейк Пол (10-1, 7 КО) програє йому бій. Легенда боксу пояснив це тим, що він "випустить на волю" справжнього Тайсона.

Слова Майка цитує Impaulsive.

"Коли з'являється цей крутий хлопець Майк Тайсон, то у мене зв'язані руки. Я дуже обережний, коли виходить цей хлопець. На жаль, мені доводиться битися та бути цим хлопцем. Я хотів би зупинити цього парубка. Цей хлопець переслідує мене. Я хотів би зупинити цього хлопця, я б хотів, щоб він помер, але він тут. Він намагається вирватися назовні кожну секунду мого життя, тому йому так легко було повернутися", – сказав Майк.

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.