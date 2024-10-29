Не хочу померти в лікарняній палаті: Тайсон – про майбутній бій з Полом

Ексчемпіон світу Майк Тайсон (50-6, 44 KO) зробив чергову заяву про майбутній виставковий бій проти блогера Джейка Пола, наголосивши, що він воліє померти на рингу, а не в глибокій старості.

Слова Тайсона наводить Bloody Elbow.

"Якщо я виграю, то стану безсмертним. Якщо я буду погано битися... я не хочу померти в лікарняній палаті. Я хочу померти на рингу", – заявив "Залізний Майк".

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада.

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.