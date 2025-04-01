Відомий інсайдер приєднався до The Ring

Відомий американський інсайдер Майк Коппінджер приєднався до журналу The Ring.

Про це йдеться на сайті видання.

У журналі Коппінджер, який до цього працював на ESPN, обійме посаду старшого інсайдера. Він займатиметься ексклюзивними новинами та висвітленням подій, а також візьме участь у кількох майбутніх проєктах, які будуть оголошені найближчим часом.

"The Ring довгий час був найпрестижнішим боксерським виданням у світі, і можливість повернутися через багато років до цієї нової глави в його знаменитій історії є чимось особливим. Бачення боксу Туркі є неймовірним. Я вдячний за можливість допомогти втілити все це в життя", – сказав Коппінджер.

Нагадаємо, власником журналу є голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, який придбав видання у листопаді минулого року.