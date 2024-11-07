Розпочалась нова ера: Туркі оголосив про купівлю The Ring
Туркі Аль-Шейх
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Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх оголосив про купівлю журналу "The Ring".
Про це функціонер повідомив у соцмережі "Х".
"Сьогодні починається нова ера для журналу Ring. Залишайтеся з нами", – розповів Туркі.
Очікується, що після цього The Ring знову виходитиме у друкованій версії, чого не було з 2022 року. Причому друковану версію очолить нинішній головний редактор Даг Фішер, а за сайт відповідатиме Рік Ріно (засновник BoxingScene).
Зазначимо, що один із найавторитетніших журналів про бокс існує з 1922 року. У 2017-му його викупив промоутер Оскар Де Ла Хойя. Видання щомісячно публікує рейтинг боксерів.
Напередодні Туркі пояснив важливість реваншу між Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) і Олександром Усиком (22-0, 14 КО).