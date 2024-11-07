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Розпочалась нова ера: Туркі оголосив про купівлю The Ring

Олександр Булава — 7 листопада 2024, 19:58
Розпочалась нова ера: Туркі оголосив про купівлю The Ring
Туркі Аль-Шейх
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх оголосив про купівлю журналу "The Ring".

Про це функціонер повідомив у соцмережі "Х".

"Сьогодні починається нова ера для журналу Ring. Залишайтеся з нами", – розповів Туркі.

Очікується, що після цього The Ring знову виходитиме у друкованій версії, чого не було з 2022 року. Причому друковану версію очолить нинішній головний редактор Даг Фішер, а за сайт відповідатиме Рік Ріно (засновник BoxingScene).

Зазначимо, що один із найавторитетніших журналів про бокс існує з 1922 року. У 2017-му його викупив промоутер Оскар Де Ла Хойя. Видання щомісячно публікує рейтинг боксерів.

Напередодні Туркі пояснив важливість реваншу між Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) і Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

The Ring Туркі аль Аш-Шейх

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