Колишній чемпіон світу назвав фаворита бою Юбенк – Бенн

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі (36-8, 7 КО) оцінив протистояння володаря титулу IBO у середній вазі Крісом Юбенком-молодшим (34-3, 25 КО) та британцем Конором Бенном (23-0, 14 KO),

Цитує боксера Boxing Scene.

Маліньяджі вважає, що цей бій є важливішим для Бенна, який повинен показати на що він здатний.

"Цей бій дуже важливий для Бенна – більше, ніж для Юбенка-молодшого, як через суперечки, в які він раніше брав участь, так і через те, що Юбенк-молодший є набагато більш досвідченим. Це найкраща можливість у Бенна показати нам, що він має більше, ніж ми бачили раніше", – розповів він.

Маліньяджі заявив, що Юбенк є фаворитом протистояння через перевагу у вазі.

"Юбенку-молодшому потрібно нав'язати свій стиль та показати свою перевагу в розмірі, а також використати джеб, який був ефективним у матчі-реванші проти Сміта.Якщо він поєднує цей джеб із фізичною підготовкою. Йому просто потрібно вибрати для цього правильний момент – у нього є всі шанси на перемогу. Але ми також знаємо, що Юбенка-молодшого можна нокаутувати. Я очікую, що Юбенк-молодший здобуде перемогу одностайним рішенням суддів", – розповів Маліньяджі.

Бій між двома британцями відбудеться сьогодні вночі у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Нагадаємо, раніше своїми думками про це бій поділився Едді Гірн.