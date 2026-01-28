Маккензі обрав між Руїсом та Вайлдером суперника для Усика

Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі висловився про чутки навколо Олександра Усика (24-0, 15 КО) та його потенційного наступного суперника.

Британець поспілкувався з Pro Boxing Fans.

"Я не можу зрозуміти: нащо йому взагалі битись із Руїсом? Я не промоутер, не менеджер, але не розумію в чому суть цього бою. Я можу зрозуміти бій проти Вайлдера – він більш доречний.

Якби Усик вийшов проти Деонтея – люди захотіли б на це подивитись, але у чому привабливість поєдинку з Енді Руїсом – я не знаю. Ще й багато чого залежатиме від того, де відбуватиметься поєдинок", – розповів Маккензі.

Нагадаємо, раніше WBC дозволила Олександру Усику провести добровільний захист титулу. Українець обрав суперником легендарного панчера Деонтея Вайлдера. Орієнтовно бій відбудеться у липні 2026 року у Лос-Анджелесі чи Лас-Вегасі.

