TKO може об'єднати WWE, UFC та бокс у межах одного шоу в Саудівській Аравії

Компанія TKO Group Holdings може організувати в Саудівській Аравії об'єднане шоу, яке включатиме титульний боксерський бій та кілька поєдинків під егідами UFC та WWE.

Про це повідомляє ringsidenews з посиланням на ведучого подкасту The Wrestling Informer Біллі Бхатті.

Масштабний захід може відбутися вже в листопаді 2025 року під час традиційного шоу Crown Jewel, яке організовує найпопулярніший реслінг-промоушен WWE.

За інформацією Бхатті, до карду мають увійти три поєдинки з реслінгу, два бої UFC, включно з титульним, а також два боксерських двобої – один за звання чемпіона світу, а інший за участі зірок.

У виставковому боксерському поєдинку можуть взяти участь Логан Пол, Конор Макгрегор або Сауль Канело Альварес.

Серед інших знаменитостей до цього шоу може бути залучений Двейн "Скеля" Джонсон та Джон Сіна, які до здобуття популярності в Голлівуді були реслерами.

Напередодні Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх та компанія TKO Group Holdings, яка володіє UFC та WWE, підписали угоду про створення нової організації в боксі.