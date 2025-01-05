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Я йду, – Макгрегор натякнув на бій з блогером Логаном Полом

Станіслав Лисак — 5 січня 2025, 12:17
Я йду, – Макгрегор натякнув на бій з блогером Логаном Полом
Getty Images

Ірландський боєць змішаних єдиноборств та колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор натякає про проведення бою з американським блогером та реслером Логаном Полом.

Про це Макгрегор написав у соцмережі X.

Ірландець опублікував у колишньому Twitter $250,000,000 та прапор Індії, де за чутками має відбутися поєдинок та додав фотографію Пола. Також Макгрегор додав хештег "Я йду".

Раніше Конор відправляв у X емодзі індійського прапора та серця у відповідь на статтю, в якій стверджувалося, що він домовився з Полом про бій на стадіоні "Ванкхеде" в Мумбаї.

За інформацією західних ЗМІ, обидва бійці зароблять по 250 мільйонів завдяки індійській родині Амбані. Це стане найбільшим загальним виграшем в історії боксу.

Конор Макгрегор не виходив на боксерський ринг з моменту свого мегабою з Флойдом Мейвезером у 2017 році.

Того вечора вони заробили разом 410 мільйонів, причому Мейвезер поклав собі в кишеню левову частку грошей (280 мільйонів). Макгрегор заробив 130 мільйонів.

Зазначимо, що в останні роки блогер Логан Пол активно займався реслінгом, виступаючи в найпопулярнішому промоушені у світі – WWE, де він навіть володів титулом США.

UFC WWE Конор Макгрегор Логан Пол

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