Британський тренер поділився прогнозом на реванш Усик – Ф'юрі
Відомий британський тренер Баррі Макгіган вважає, що у реванші Олександр Усик (22-0, 14 КО) нокаутує Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).
Його слова передає SecondsOut.
"Думаю, що як би Ф’юрі не підготувався до бою, це не дозволить йому перемогти Усика. Усик поб’є його кожного дня тижня і двічі в неділю. Він зупинить його в наступному бою.
Чесно кажучи, я вважаю, що рефері зробив послугу Ф’юрі. Він встав на шляху українця і раунд добіг кінця. Усику потрібні були ще 5 секунд, і він би його добив. Я думаю, що цього разу він зробить це", – сказав Макгіган.
Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.