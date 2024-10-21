Британський тренер поділився прогнозом на реванш Усик – Ф'юрі

Відомий британський тренер Баррі Макгіган вважає, що у реванші Олександр Усик (22-0, 14 КО) нокаутує Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Його слова передає SecondsOut.

"Думаю, що як би Ф’юрі не підготувався до бою, це не дозволить йому перемогти Усика. Усик поб’є його кожного дня тижня і двічі в неділю. Він зупинить його в наступному бою.

Чесно кажучи, я вважаю, що рефері зробив послугу Ф’юрі. Він встав на шляху українця і раунд добіг кінця. Усику потрібні були ще 5 секунд, і він би його добив. Я думаю, що цього разу він зробить це", – сказав Макгіган.