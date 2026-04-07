Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Відомий тренер оцінив рівень Вайлдера після перемоги над Чісорою

Денис Іваненко — 7 квітня 2026, 13:12
Чісора проти Вайлдера
Британський тренер Баррі Макгіган висловився про форму Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) після його перемоги над Дереком Чісорою (36-14, 23 КО).

Слова фахівця передає Boxing News 24.

Чимало експертів після цього поєдинку заявили, що "Бронзового бомбардувальника" зарано почали списувати з рахунків. Проте ексчемпіон налаштований більш скептично та вважає, що американець має великі проблеми з таймінгом, тому вже не зможе претендувати на щось визначне.

"Він явно пішов на спад. Останнє, що ти втрачаєш – це удар, але його таймінг був жахливим. Він просто не міг влучити в Дерека", – сказав Макгіган.

Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер здолав свого суперника роздільним рішенням суддів. Одразу після поєдинку він кинув виклик Ентоні Джошуа.

Також американець заявив, що відкритий до ще одного великого бою. "Бронзовий бомбардувальник" не проти розділити ринг із найперспективнішим проспектом дивізіону.

Читайте також :
Вайлдер поскаржився на суддівство в переможному бою з Чісорою
Деонтей Вайлдер

Це мене не зупинить, – Вайлдер не буде відмовлятись від можливого бою з Джошуа
Чісора: Я не погоджуюсь із суддівськими записками у бою з Вайлдером
Вайлдер поскаржився на суддівство в переможному бою з Чісорою
Авторитетний інсайдер знайшов наступного суперника для Джошуа
Менеджер Вайлдера анонсував повернення "Бронзового бомбардувальника" у ринг

Останні новини