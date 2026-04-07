Відомий тренер оцінив рівень Вайлдера після перемоги над Чісорою

Британський тренер Баррі Макгіган висловився про форму Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) після його перемоги над Дереком Чісорою (36-14, 23 КО).

Слова фахівця передає Boxing News 24.

Чимало експертів після цього поєдинку заявили, що "Бронзового бомбардувальника" зарано почали списувати з рахунків. Проте ексчемпіон налаштований більш скептично та вважає, що американець має великі проблеми з таймінгом, тому вже не зможе претендувати на щось визначне.

"Він явно пішов на спад. Останнє, що ти втрачаєш – це удар, але його таймінг був жахливим. Він просто не міг влучити в Дерека", – сказав Макгіган.

Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер здолав свого суперника роздільним рішенням суддів. Одразу після поєдинку він кинув виклик Ентоні Джошуа.

Також американець заявив, що відкритий до ще одного великого бою. "Бронзовий бомбардувальник" не проти розділити ринг із найперспективнішим проспектом дивізіону.