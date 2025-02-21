Включаючи Усика: Макгіган назвав двох найкращих важковаговиків світу

Колишній чемпіон світу у напівлегкій вазі Баррі Макгіган вважає Олександра Усика та Даніеля Дюбуа найкращими важковаговиками у світі.

Про це ірландець заявив в інтерв'ю Talksport.

"Я не знаю, чи зміг би Паркер перемогти Дюбуа. Він має чудовий характер і він на шляху до успіху. Втім, я вважаю Дюбуа одним з двох найкращих важковаговиків у світі, включаючи Усика", – розповів Макгіган.

Цікаво, що ексбоксер вів бесіду у прямому етері з тренером Джимом Вайтом, якого здивувало прізвище українця серед найкращих.

"Абсолютно в цьому впевнений. Усик зміг обманути Дюбуа та завдати йому неприємностей", – резюмував ірландець.

Нагадаємо, бій Олександра та Даніеля відбувся у 2023 році та завершився достроковою перемогою українця.

Раніше Макгіган поділився своїми очікуваннями від наступних поєдинків у кар'єрі Усика.