Він програє через свій вік: ексчемпіон світу – про наступний бій Усика

Колишній чемпіон світу у напівлегкій вазі Баррі Макгіган вважає, що Олександр Усик через свій вік може поступитися у наступному поєдинку, який він імовірно проведе проти переможця бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"Усик може програти через вік. У нього закінчується час. До того ж він прийшов із важкої ваги. Усик, фізично не великий суперважковаговик. Дюбуа великий боєць, з чистою м’язовою масою, Паркер ненабагато менший. Вони від природи більші бійці. Якщо ви подивитеся його останній бій, то він виглядав втомленим. Він подолав труднощі, пропустив кілька дійсно хороших ударів від Ф’юрі. Він маленький для цієї вагової категорії. Усик двічі побив Джошуа, двічі побив Ф’юрі, думаю, зараз саме час задуматися про майбутнє", – сказав Макгіган.

Нагадаємо, востаннє боксер виходив у ринг в грудні 2024 року, коли здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші та захистив свої титули.

Раінше промоутер Усика дав категоричну відповідь на питання, чи можливий бій між його клієнтом та Володимиром Кличком.