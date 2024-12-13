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Я це точно знаю: легендарний Льюїс оцінив ймовірність повернення Кличка на ринг

Олексій Мурзак — 13 грудня 2024, 15:54
Я це точно знаю: легендарний Льюїс оцінив ймовірність повернення Кличка на ринг
Fightnews

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі та чемпіон Олімпіади-1988 Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) мало вірить у повернення в ринг іншої легенди боксу – українського ексчепіона світу у хевівейті Володимира Кличка (64-5, 53 КО).

Слова британця наводить Seconds Out.

"Наразі у них великі проблеми. У їхній країні йде війна, і він зосереджений на цьому. Я це точно знаю. Я не думаю, що Володимир повернеться лише для того, щоб повернутися", – зазначив Льюїс.

Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Нагадаємо, що Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа.

Володимир Кличко Леннокс Льюїс

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