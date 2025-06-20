Планували повну дистанцію: Лозан – про дострокову перемогу на WBC Grand Prix.

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 KO) оцінив дострокову перемогу над представником Канади Еріком Басрана (8-1, 3 KO) у межах чвертьфіналу WBC Grand Prix.

Про це боксер розповів у коментарі Top Boxing Generation.

Поєдинок завершився у третьому раунді, суперник українця тричі побував в нокдауні.

"Враження щодо поєдинку — супер, класні, але все так сталось, як мало бути. Я собі нічого не вигадував. Все пройшло плюс-мінус так, як ми і планували. Планували повну дистанцію, але бачить Бог, що треба так – значить закінчилось так.

Хороший суперник. Як ми і налаштовувалися, що він буде шустрим, особливо у перших раундах, що не буде давати по собі бити. Ми навіть з тренером обговорювали, що, можливо, два перші раунди можемо програти — щоб не було паніки, тому що він свіжий. Натомість перший раунд він майже всі сили віддав, на другому застоявся – і сталося, як сталось. Але велика йому повага.

Усім дякую, хто підтримував. Я це відчував, мені дуже було приємно. Люди, будьте людьми, тримайтеся купи. Слава Україні", – розповів Лозан.