Лопес: Джервонта ніколи не бився з такими як Ломаченко

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (20-1, 13 КО) вважає, що чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс може здолати володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це американський боксер розповів у коментарі FightHype.

"Ломаченко сповільнився з тих часів, як я бився з ним, але це не віднімає тих нагород і величезних речей, які він зробив у спорті, особливо за такий короткий період часу.

Я вірю, що Джервонта переможе. Це буде трохи складний поєдинок на початку. Я думаю, що це буде складно для нього. Це непростий суперник, він зовсім непростий боксер, у нього неймовірна психологічна стійкість.

Танк ніколи не бився з таким як Ломаченко — ні в спарингах, ні в боях. Я кажу вам це з перших уст. Він зрозуміє це, коли він вийде на ринг з ним", — сказав Лопес.