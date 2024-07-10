Лопес: Джервонта ніколи не бився з такими як Ломаченко
Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (20-1, 13 КО) вважає, що чемпіон WBA в легкій вазі Джервонта Девіс може здолати володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
Про це американський боксер розповів у коментарі FightHype.
"Ломаченко сповільнився з тих часів, як я бився з ним, але це не віднімає тих нагород і величезних речей, які він зробив у спорті, особливо за такий короткий період часу.
Я вірю, що Джервонта переможе. Це буде трохи складний поєдинок на початку. Я думаю, що це буде складно для нього. Це непростий суперник, він зовсім непростий боксер, у нього неймовірна психологічна стійкість.
Танк ніколи не бився з таким як Ломаченко — ні в спарингах, ні в боях. Я кажу вам це з перших уст. Він зрозуміє це, коли він вийде на ринг з ним", — сказав Лопес.
Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.
Нагадаємо, нещодавно Джервонта нокаутом переміг Френка Мартіна та здобув титул WBA в легкій вазі.
Водночас Ломаченко технічним нокаутував колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО).