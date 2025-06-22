Насібов розповів, як українські військові реагують на позицію Ломаченка щодо війни
Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов розповів, як українські військові ставляться до титулованого ексбоксера Василя Ломаченка.
Позицію Ломаченка олімпієць обговорив у відеоінтерв’ю для LB Live на YouTube.
За словами 26-річного борця греко-римського стилю, попри спортивні здобутки, Ломаченко втрачає авторитет серед українських військових та патріотично налаштованої спільноти.
"Я знаю багатьох наших військових, які дуже негативно ставляться до його дій. І я, скоріше за все, поділяю їхню думку. У важкий для країни час кожен українець має робити все можливе для спільної перемоги", – зазначив Насібов.
Спортсмен також додав, що обурення викликає не лише мовчання Ломаченка щодо повномасштабної війни, а ще і його публічна близькість до представників УПЦ МП, які неодноразово висловлювали проросійські погляди.
Нагадаємо, 5 червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення боксерської кар'єри. У прощальному зверненні до вболівальників він подякував російською мовою фанатам, тренерам і близьким, проте не згадав ані Україну, ані її захисників.