Ломаченко — Камбосос: оприлюднені записки суддів бою

Стали відомі суддівські записки поєдинку за титул чемпіона IBF у легкій вазі між Василем Ломаченко та Джорджем Камбососом.

Рішення суддів були опубліковані компанією Top Rank Boxing.

Ломаченко та Камбосос провели в ринзі повні 10 раундів з 12.

На момент зупинки поєдинку з величезною перевагою лідирував українець:

Steve Gray: 99–91 ,

, Benoit Roussel: 98–92 ,

, Michiaki Someya: 99–91.

Двоє суддів віддали австралійцеві по одному раунду в поєдинку. Ще один арбітр порахував два раунди на користь Камбососа.

Ломаченко за оцінками суддів одностайно виграв сім раундів з десяти. Ще у трьох вердикти суддів розділилися.

Фото: Top Rank

Додамо, що українець абсолютно перевершив суперника за кількістю ударів в поєдинку.

Зазначимо, 12 травня Ломаченко вже перемагав. У 2018 році в бою за чемпіонські пояси WBA (Super) та The Ring в легкій вазі ефектно нокаутував Хорхе Лінареса філігранним ударом по печінці. До слова, тоді ж український боксер уперше побував у нокдауні. Для нього це був дебютний бій у легкій вазі.