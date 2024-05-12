Ломаченко — Камбосос: огляд чемпіонського бою

Український боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Додамо, що українець абсолютно перевершив суперника за кількістю ударів в поєдинку.

Зазначимо, 12 травня Ломаченко вже перемагав. У 2018 році в бою за чемпіонські пояси WBA (Super) та The Ring в легкій вазі ефектно нокаутував Хорхе Лінареса філігранним ударом по печінці. До слова, тоді ж український боксер уперше побував у нокдауні. Для нього це був дебютний бій у легкій вазі.