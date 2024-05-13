Усик розповів, чи завершить кар'єру, коли стане абсолютним чемпіоном світу

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) заявив, що не буде завершувати кар'єру після перемоги над чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це українець розповів у інтерв'ю порталу Mail Sport Boxing.

"Чи подобається бути андердогом? Безсумнівно, звичайно мені подобається. Люди багато розмовляють, для мене це не важливо, я роблю свою роботу. Коли я стану абсолютним чемпіоном світу, я продовжу боксувати, я відчуваю, що можу продовжувати. Коли Бог дасть мені знак, тоді я зупинюсь. Зараз я тренуюсь.

Мені немає що передати Тайсону Ф'юрі. Лише моє старе повідомлення, не бійся, я не залишу тебе одного", — підсумував Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.

Напередодні Усик завершив тренувальний табір та прибув на місце проведення бою.