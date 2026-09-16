The Showdown: битва за абсолют, у якій чемпіони помінялися ролями

16 вересня 1981 року на спеціально зведеній тимчасовій арені Caesars Palace у Лас-Вегасі відбувся поєдинок, який став одним із визначальних для золотої епохи боксу 1980-х. Бій із лаконічною назвою The Showdown ("Вирішальна битва") звів у рингу двох чинних чемпіонів напівсередньої ваги – володаря пояса WBC Шугара Рея Леонарда та чемпіона WBA Томаса "Хітмена" Гернса.

На кону стояло звання абсолюта, але масштаб протистояння не вичерпувався об'єднанням титулів. У рингу зустрілися два різні боксерські світи: швидкість, комбінаційна робота та тактична гнучкість Леонарда проти виняткової дистанції, довгого джеба та нокаутуючої потужності Гернса.

"Чемпіон" згадує епохальну битву, яка відбулася рівно 45 років тому. В ній панчер був змушений боксувати, технар – шукати нокаут, а для остаточної відповіді на питання, хто сильніший, не вистачило навіть двох боїв.

У якому статусі бійці підходили до битви

На момент зустрічі Леонарду було 25 років, Гернсу – лише 22. Американці мали на двох 63 професійні поєдинки й лише одну поразку. Вона належала Рею, тоді як рекорд Томаса виглядав узагалі космічно для настільки молодого чемпіона – 32 перемоги, 30 із них достроково.

Леонард уже був не просто володарем титулу, а однією з головних зірок американського спорту. Олімпійський чемпіон Монреаля-1976 у 1979 році відібрав пояс WBC у непереможеного Вілфреда Бенітеса, а наступного року двічі зустрівся з Роберто Дюраном.

Перший бій Рей програв, дозволивши панамцю втягнути себе в жорсткий інфайтинг замість звичної роботи на ногах. У реванші він уже не прийняв чужі правила гри: постійно змінював кути атаки, провалював Дюрана, працював серіями й у восьмому раунді змусив суперника відмовитися від продовження поєдинку. Саме той вечір увійшов в історію як No Más.

Ті дві битви показали одну з головних чеснот Шугара – здатність міняти тактичний малюнок бою, якщо початковий план не працював.

Шугар Рей Леонард Getty Images

Гернс підходив до Лас-Вегаса з іншим набором козирів. Вихованець знаменитого Kronk Gym Емануеля Стюарда був винятково високим і довгоруким для напівсередньої ваги, чудово контролював дистанцію джебом, а його правий крос уже мав репутацію одного з найнебезпечніших ударів дивізіону.

У серпні 1980 року це на собі відчув чемпіон WBA Піпіно Куевас. Мексиканець, який понад чотири роки володів титулом і сам вважався грізним панчером, не протримався проти "Хітмена" навіть двох повних раундів. У 21 рік Гернс став чемпіоном світу. Ще через рік він ішов у найбільший бій кар'єри непереможеним.

Томас Гернс Getty Images

Отже, Леонард підходив до The Showdown як більш досвідчений і перевірений елітною опозицією чемпіон. Гернс – як молодший, габаритніший і страшніший панчер, якому професійний ринг ще не поставив жодного нерозв'язного завдання.

Розклади перед боєм

Масштаб відповідав статусу суперників. Гарантовані гонорари становили 8 мільйонів доларів Шугару та 5 мільйонів "Хітмену", а з урахуванням частки від прибутку виплати могли бути значно вищими.

Букмекерська лінія найкраще передавала, наскільки рівним вважалося протистояння. Від моменту офіційного оголошення бою Рей ішов невеликим фаворитом, однак напередодні на Томаса почали ставити настільки активно, що котирування практично зрівнялися. Тож до дня битви ринок фактично перестав виділяти фаворита. І для цього були вагомі причини.

"Хітмен" мав те, чого майже ніхто не міг запропонувати Леонарду в такому поєднанні: перевагу в антропометрії, хорошу роботу на ногах, довгий джеб і нокаутуючу праву. Зводити його до ролі одновимірного панчера було великою помилкою. Гернс умів якісно працювати аутфайтером – і саме ця навичка зрештою створить Рею навіть більше проблем, ніж важкий удар.

Шугар був універсальнішим. Він міг працювати другим номером, вибухати серіями, змінювати темп, дистанцію та напрям атак. Через два десятиліття Леонард, згадуючи той вечір у документальному циклі HBO Legendary Nights, назве зустріч із Гернсом "найважливішим боєм у професійній боксерській кар'єрі". Причини для такої оцінки швидко стали зрозумілими.

Поєдинок, у якому чемпіони помінялися ролями

Гернс і Леонард Getty Images

Стартові раунди залишилися за "Хітменом". Він контролював дальню дистанцію передньою рукою, не підпускаючи Леонарда під серійну роботу. Рей багато рухався, але довго не міг знайти безпечного входу на середню дистанцію. Іронія полягала в тому, що головною проблемою для Шугара спочатку була зовсім не знаменита права Томаса. Гернс просто краще контролював ринг і нав'язував супернику потрібну дистанцію.

У шостому раунді малюнок бою різко змінився. Леонард потряс опонента лівим хуком, а в сьомому знову змусив його пережити важкі хвилини. Тепер уже технар ішов уперед і полював за достроковою перемогою, тоді як головний панчер протистояння був змушений відступати. І саме тут Гернс продемонстрував те, чого від нього чекали найменше.

Він перебудувався на роботу від дистанції, додав руху, повернувся до джеба й змусив Леонарда самому форсувати бій. Фактично суперники помінялися ролями: нокаутер перетворився на аутфайтера, а більш технічний Шугар був змушений пресингувати та шукати силового завершення.

Тактична перебудова спрацювала. Гернс знову почав забирати раунди, а ситуацію Леонарда ускладнював сильний набряк лівого ока. Після бою Рей розповідав, що приблизно з десятого раунду бачив цим оком лише на третину-половину від нормального стану та не помічав, як летить права Гернса.

Перед 13-м раундом Анджело Данді вже не добирав дипломатичних формулювань, про що згадувалось у звіті The Washington Post:

"Ти віддаєш цей бій, хлопче. Ти його віддаєш".

Це не було спробою тренера штучно завести свого боксера. Леонард справді програвав, тому пішов ва-банк. Він потряс Гернса та розпочав затяжний штурм. За одну трихвилинку Томас кілька разів опинявся на настилі або за канатами, хоча рефері Дейві Перл не кожен із цих епізодів трактував як нокдаун. Наприкінці раунду "Хітмен" сидів на нижньому канаті й отримував відлік.

Хвилини в куті виявилося недостатньо. Леонард почав 14-й так, ніби паузи між раундами взагалі не було. Томас відступав, а Шугар продовжував викидати удари серіями, і на позначці 1:45 Перл втрутився та зупинив поєдинок, зафіксувавши першу в кар'єрі поразку "Хітмена".

А потім оприлюднили суддівські картки. Перед 14-м раундом усі троє суддів бачили попереду Гернса – 124:122, 125:121, 125:122.

Тож Леонард не просто ефектно завершив вечір – він урятував поєдинок, який ішов до програного рішення. Шугару фактично був потрібен нокаут – і він його знайшов. Навіть через два десятиліття Гернс не позбувся відчуття, що перемога того вечора вже була поруч. Він зізнавався, що просто дозволив їй вислизнути.

Про реванш Томас заговорив практично одразу. Однак чекати на другу зустріч довелося майже вісім років.

Реванш, який не дав відповіді, хто кращий

За цей час обидва встигли суттєво змінити власну спадщину. Гернс піднявся ваговими категоріями, став чемпіоном ще в кількох дивізіонах, нокаутував Роберто Дюрана та пережив знамениту "Війну" з Марвіном Хаглером.

Леонард зіткнувся з відшаруванням сітківки, оголосив про завершення кар'єри, повернувся, а в 1987 році сенсаційно переміг Хаглера розділеним рішенням суддів.

12 червня 1989 року старі суперники знову зустрілися на Caesars Palace. Але тепер це були вже не молоді напівсередньоваговики. Леонарду виповнилося 33, Гернсу – 30, а поєдинок проходив у другій середній вазі за титул WBC, яким володів Шугар.

Цього разу перший серйозний удар завдав "Хітмен". У третьому раунді його права відправила Леонарда в нокдаун. У п'ятому ситуація перевернулася – Рей потряс суперника та провів затяжну атаку, але завершити бій не зміг. А в 11-му Шугар вдруге опинився на настилі.

Перед заключною трихвилинкою Леонард знову перебував у до болю знайомій ситуації – бій потрібно було рятувати. Він забрав 12-й раунд, серйозно потряс Томаса та до самого гонгу шукав дострокового завершення. Цього разу Гернс вистояв.

Після 12 раундів Джеррі Рот віддав перемогу Томасу – 113:112, Томмі Качмарек із таким самим рахунком побачив переможцем Леонарда, а Далбі Ширлі виставив 112:112. Нічия.

Рішення публіка зустріла свистом. Два нокдауни й загальний перебіг поєдинку дали Гернсу серйозні підстави вважати, що цього разу він нарешті переміг свого головного суперника. Проте визнання від суддів він не отримав. Пізніше його дав сам Леонард. Американець зізнавався, що телефонував колишньому супернику та прямо йому сказав, що той виграв бій.

Більше, ніж 26 раундів

Трилогії так і не сталося. Офіційно протистояння залишилося за Леонардом – перемога й нічия. Але цей рахунок навряд чи повністю передає те, наскільки рівною була їхня дуель.

У першому бою Гернс вів на всіх трьох суддівських картках, але Шугар вирвав перемогу достроково. У реванші Томас двічі відправив його в нокдаун, однак отримав лише нічию.

Зрештою, їхнє суперництво виявилося важливішим за питання, хто з них був сильнішим. Через роки Леонард сформулював це краще за будь-які суддівські записки:

"Він визначив мене, а я – його. Хоча тоді ми цього не знали, ми були потрібні один одному".

Гернс і Леонард Getty Images