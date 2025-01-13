Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Льюїс дав незвичайний прогноз на реванш Бетербієв – Бівол

Руслан Травкін — 13 січня 2025, 05:42
Льюїс дав незвичайний прогноз на реванш Бетербієв – Бівол
Getty images

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) не зумів назвати точного переможця реваншу Бетербієв – Бівол, але зазначив, що обидва бійці будуть активніше, ніж у першому бою.

Про це Леннокс заявив у коментарі для Seconds Out.

"У цьому поєдинку переможе найсильніший. Перед усіма своїми реваншами я просто вперто працював. Я казав собі, що мушу викидати більше ударів, що мені необхідно працювати старанніше.

Так що в їхньому поєдинку ви побачите, як вони викидають більше ударів. Цей бій буде набагато кращим, ніж перший", – сказав Льюїс.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня Бетербієв завершив об'єднання титулів у бою проти Дмітрія Бівола. Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.

Леннокс Льюїс Артур Бетербієв Дмитро Бівол

Леннокс Льюїс

Легендарний Льюїс назвав боксера, який краще провів 2024 рік, ніж Усик
Усик прибув до Лондона на церемонію нагородження The Ring Awards 2024
Легендарний Льюїс розповів, завдяки якій тактиці зміг би здолати Усика
Ексчемпіон світу: Льюїс та Тайсон набагато розумніші за Усика
Усик та Кличко – у десятці найвеличніших важковаговиків в історії боксу

Останні новини