Льюїс дав незвичайний прогноз на реванш Бетербієв – Бівол

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) не зумів назвати точного переможця реваншу Бетербієв – Бівол, але зазначив, що обидва бійці будуть активніше, ніж у першому бою.

Про це Леннокс заявив у коментарі для Seconds Out.

"У цьому поєдинку переможе найсильніший. Перед усіма своїми реваншами я просто вперто працював. Я казав собі, що мушу викидати більше ударів, що мені необхідно працювати старанніше. Так що в їхньому поєдинку ви побачите, як вони викидають більше ударів. Цей бій буде набагато кращим, ніж перший", – сказав Льюїс.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня Бетербієв завершив об'єднання титулів у бою проти Дмітрія Бівола. Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.