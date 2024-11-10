Льюїс виніс вердикт щодо потенційного бою Ф'юрі проти Дюбуа

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс розповів, що Деніель Дюбуа (22-2, 21 KO) може перемогти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) у потенційному поєдинку, але для цього потрібно буде добряче постаратися.

Слова Льюїса наводить YouTube-канал BoxNation:

"Дюбуа – гроза авторитетів. Ви повинні віддати Даніелю належне, він проробив чудову роботу, він важко працював і жертвував собою. Зараз Деніел дуже впевнений у собі, і коли він вийде на ринг проти Ф'юрі, він, напевно, захоче нокаутувати Ф'юрі. Йому потрібно піймати Тайсона першим. В Циганського короля нелегко влучити, тому Дюбуа потрібно працювати, щоб наздогнати Ф'юрі".

Дюбуа за останні 12 місяців здобув перемоги, які багато хто вважав малоймовірними, і всі вони були здобуті нокаутом. Спочатку над Джаррелом Міллером у грудні минулого року, потім над Філіпом Хрговичем у червні, і зовсім нещодавно над Ентоні Джошуа у вересні. Ці перемоги залишили його володарем титулу IBF, який він отримав після того, як пояс залишив українець Олександр Усик.

Раніше Ф'юрі назвав умову трилогії з Усиком.