Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Льюїс виніс вердикт щодо потенційного бою Ф'юрі проти Дюбуа

Володимир Клепач — 10 листопада 2024, 14:27
Льюїс виніс вердикт щодо потенційного бою Ф'юрі проти Дюбуа
Ф'юрі і Дюбуа
secondsout

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс розповів, що Деніель Дюбуа (22-2, 21 KO) може перемогти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) у потенційному поєдинку, але для цього потрібно буде добряче постаратися.

Слова Льюїса наводить YouTube-канал BoxNation:

"Дюбуа – гроза авторитетів. Ви повинні віддати Даніелю належне, він проробив чудову роботу, він важко працював і жертвував собою. Зараз Деніел дуже впевнений у собі, і коли він вийде на ринг проти Ф'юрі, він, напевно, захоче нокаутувати Ф'юрі. Йому потрібно піймати Тайсона першим. В Циганського короля нелегко влучити, тому Дюбуа потрібно працювати, щоб наздогнати Ф'юрі".

Дюбуа за останні 12 місяців здобув перемоги, які багато хто вважав малоймовірними, і всі вони були здобуті нокаутом. Спочатку над Джаррелом Міллером у грудні минулого року, потім над Філіпом Хрговичем у червні, і зовсім нещодавно над Ентоні Джошуа у вересні. Ці перемоги залишили його володарем титулу IBF, який він отримав після того, як пояс залишив українець Олександр Усик.

Раніше Ф'юрі назвав умову трилогії з Усиком.

Тайсон Ф'юрі Леннокс Льюїс Даніель Дюбуа

Леннокс Льюїс

Легендарний чемпіон застеріг Пола від ударів Тайсона
Льюїс назвав найкращий бій Джошуа
Льюїс оцінив поєдинок між Ф’юрі та Джошуа
Легендарний Льюїс назвав фактори, які допоможуть Ф'юрі здолати Усика
Льюїс: Джошуа треба змінити свій бокс

Останні новини