Ф'юрі назвав умову трилогії з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) вважає, що третій бій з Олександром Усиком (22-0, 14 КО) можливий при умові його перемоги у реванші.

Про це британський боєць розповів у коментарі Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

"Коли я переможу Усика в реванші, то має відбутися третій бій. Він вигравав перший поєдинок, а я другий, тоді має бути третій. Ми повинні побачити, хто з нас найкращий. У нас буде по одній перемозі, і трилогія стане вирішальною. Ось чого я прагну після реваншу. Після цього я, можливо, бути чекати на переможця другого бою між Джошуа і Дюбуа", – сказав Фʼюрі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.