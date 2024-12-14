Льюїс закликав Джошуа провести бій з Вайлдером

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) потрібно провести поєдинок проти Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО).

Цитує Льюїса Seconds Out.

"Йому потрібен цей виклик. Він готовий до викликів. Коли Вайлдер кинув виклик Джошуа, а Ентоні не прийняв його, Тайсон Ф'юрі полетів до Америки й кинув виклик Деонтею. Він завжди готовий прийняти такий виклик", – розповів Льюїс.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Вайлдер у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.