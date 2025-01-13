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Легендарний Льюїс назвав боксера, який краще провів 2024 рік, ніж Усик

Руслан Травкін — 13 січня 2025, 01:18
Легендарний Льюїс назвав боксера, який краще провів 2024 рік, ніж Усик
Льюїс та Усик
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Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) більше заслуговував отримати звання "Боксер року" від журналу The Ring, ніж українець Олександр Усик (23-0, 14 КО).

Про це Льюїс сказав у коментарі для Seconds Out.

"Найкращий боксер у 2024 році? Це дуже легко. Я оберу Даніеля Дюбуа. Даніель з лігва левів. Він здійснив фантастичний удар, який ніхто з нас не бачив, але Дюбуа доніс його у бою з Джошуа. Це було неймовірно", – вважає Льюіс.

Нагадаємо, що після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.

Бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У 2023-му Олександр Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді. Якщо боксери зустрінуться вдруге, то на кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

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