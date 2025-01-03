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Легендарний Льюїс розповів, завдяки якій тактиці зміг би здолати Усика

Руслан Травкін — 3 січня 2025, 10:58
Легендарний Льюїс розповів, завдяки якій тактиці зміг би здолати Усика
Леннкос Льюїс та Олександр Усик
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Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО), який був чемпіоном світу в хевівейті та чемпіоном Олімпіади-1988, заявив, що міг би перемогти Олександра Усика (23-0, 14 КО) завдяки аперкотам.

Його слова цитує GiveMeSport.

"Я б викидав хороші аперкоти, адже Усику вони приносять біль. Я вмію кидати важкі аперкоти, і саме це я найбільше використовував би у бою.

Чи вразливий Усик до ударів по корпусу? Та кожен боксер вразливий до таких ударів, той, хто це розуміє, завжди повинен покращуватися", – сказав Леннокс.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що Леннокс був розумніше за Усика на ринзі. 

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