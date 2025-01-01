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Ексчемпіон світу: Льюїс та Тайсон набагато розумніші за Усика

Руслан Травкін — 1 січня 2025, 14:23
Ексчемпіон світу: Льюїс та Тайсон набагато розумніші за Усика
Тімоті Бредлі
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Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що даремно всі захоплюються Олександром Усиком (23-0, 14 КО), адже були боксери набагато кращі, ніж українець.

Слова Бредлі цитує GiveMeSport.

"Я не ненавиджу Усика, я даю вам, хлопці, факти. Ви, хлопці, говорите про те, що Усик великий на всі часи...

Ви жартуєте так? Леннокс Льюїс і Майк Тайсон чудово виконували свою роботу, вони набагато розумніші за Усика!", – сказав Бредлі.

Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.

Тімоті Бредлі Олександр Усик Майк Тайсон Леннокс Льюїс

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