Ексчемпіон світу: Льюїс та Тайсон набагато розумніші за Усика

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що даремно всі захоплюються Олександром Усиком (23-0, 14 КО), адже були боксери набагато кращі, ніж українець.

Слова Бредлі цитує GiveMeSport.

"Я не ненавиджу Усика, я даю вам, хлопці, факти. Ви, хлопці, говорите про те, що Усик великий на всі часи...

Ви жартуєте так? Леннокс Льюїс і Майк Тайсон чудово виконували свою роботу, вони набагато розумніші за Усика!", – сказав Бредлі.