Ексчемпіон світу: Льюїс та Тайсон набагато розумніші за Усика
Тімоті Бредлі
Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що даремно всі захоплюються Олександром Усиком (23-0, 14 КО), адже були боксери набагато кращі, ніж українець.
Слова Бредлі цитує GiveMeSport.
"Я не ненавиджу Усика, я даю вам, хлопці, факти. Ви, хлопці, говорите про те, що Усик великий на всі часи...
Ви жартуєте так? Леннокс Льюїс і Майк Тайсон чудово виконували свою роботу, вони набагато розумніші за Усика!", – сказав Бредлі.
Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.