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Старий Менні повернеться, – Пак'яо висловився про свій бій з Барріосом

Володимир Максименко — 2 червня 2025, 19:03
Старий Менні повернеться, – Пак'яо висловився про свій бій з Барріосом
Getty images

Ексчемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF та WBO Менні Пак'яо прокоментував свою підготовку до поєдинку з Маріо Барріосом.

Слова 46-річного спортсмена наводить ESPN.

"Поразка від Угаса? Я неправильно тренувався напередодні того бою. Він був дуже повільним суперником, а я не міг поворухнути ногами через судоми. Але зараз я працюю з Фредді Роучем. Старий Менні повернеться.

Мені подобається творити історію. Я завжди підтримую свою форму, але коли я почав тренуватись серйозно, то зрозумів, що пристрасть нікуди не поділась. Мої медичні показники були ідеальними, тож я готовий зробити це знову.

Не можу нічого вам сказати щодо наступного бою. Тільки цей відбудеться – одразу зможу щось планувати далі", – розповів Пак'яо.

Бій проти Барріоса відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.

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