Старий Менні повернеться, – Пак'яо висловився про свій бій з Барріосом
Ексчемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF та WBO Менні Пак'яо прокоментував свою підготовку до поєдинку з Маріо Барріосом.
Слова 46-річного спортсмена наводить ESPN.
"Поразка від Угаса? Я неправильно тренувався напередодні того бою. Він був дуже повільним суперником, а я не міг поворухнути ногами через судоми. Але зараз я працюю з Фредді Роучем. Старий Менні повернеться.
Мені подобається творити історію. Я завжди підтримую свою форму, але коли я почав тренуватись серйозно, то зрозумів, що пристрасть нікуди не поділась. Мої медичні показники були ідеальними, тож я готовий зробити це знову.
Не можу нічого вам сказати щодо наступного бою. Тільки цей відбудеться – одразу зможу щось планувати далі", – розповів Пак'яо.
Бій проти Барріоса відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.
Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.
29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.
Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.