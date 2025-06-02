Старий Менні повернеться, – Пак'яо висловився про свій бій з Барріосом

Ексчемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBF та WBO Менні Пак'яо прокоментував свою підготовку до поєдинку з Маріо Барріосом.

Слова 46-річного спортсмена наводить ESPN.

"Поразка від Угаса? Я неправильно тренувався напередодні того бою. Він був дуже повільним суперником, а я не міг поворухнути ногами через судоми. Але зараз я працюю з Фредді Роучем. Старий Менні повернеться.

Мені подобається творити історію. Я завжди підтримую свою форму, але коли я почав тренуватись серйозно, то зрозумів, що пристрасть нікуди не поділась. Мої медичні показники були ідеальними, тож я готовий зробити це знову.

Не можу нічого вам сказати щодо наступного бою. Тільки цей відбудеться – одразу зможу щось планувати далі", – розповів Пак'яо.