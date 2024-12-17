Легенда британського боксу: Інтелект Усика – це щось неймовірне

Легендарний англо-єменський боксер Насім Хамед (36-1, 31 КО) похвалив Олександра Усика (22-0, 14 КО), але буде вболівати за Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова наводить IFL.TV.

"Я завжди знав, що перший бій буде дуже важким для Тайсона, тому що інтелект Усика – це щось неймовірне, у нього було багато аматорських боїв. Він став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а тепер і хевівейті.

Послухайте, я думаю, що Тайсону буде дуже важко у реванші. Особисто я хотів би, щоб він виграв цей бій. Чи думаю я, що він його виграє? Я думаю, що це буде важко, я думаю, що це буде дуже важко.

Я сподіваюся, що він це зробить, але Олександр Усик знаходиться на іншому рівні, він майбутній член Залу слави, як і Ф'юрі.

Ми дуже хочемо, щоб Ф'юрі переміг. Для нього не є неможливим виграти цей бій – Тайсон може повернутися і боксувати неймовірно, ми бачили, як він завдавав Усику болю кількома аперкотами, це не означає, що він не може цього зробити. Якщо Тайсон буде битися правильно і робитиме це найкращим чином, то в моїх очах Тайсон може це зробити – перемогти у реванші", – сказав Насім Хамед.