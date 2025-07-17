Пак'яо та Барріос провели дуель погляду напередодні бою за титул чемпіона світу

Чемпіон світу WBC у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Маріо Барріос (29-2-1, 18 КО) провів дуель поглядів із легендарним Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО) напередодні поєдинку.

Боксери були в хорошому настрої та навіть почали посміхатися один одному через 10 секунд після дуелі.

Manny Pacquiao and Mario Barrios' first face-off of fight week 🥊 pic.twitter.com/ClPqT0Jz6n — Ring Magazine (@ringmagazine) July 16, 2025

Нагадаємо, що бій Барріос – Пак'яо відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між 46-річним Пак'яо та Барріоса.

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.