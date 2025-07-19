Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Легендарний Льюїс розповів, як діяти Дюбуа, щоб перемогти Усика

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 07:32
Легендарний Льюїс розповів, як діяти Дюбуа, щоб перемогти Усика
Даніель Дюбуа
Queensberry/Leigh Dawney

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс назвав для Даніеля Дюбуа рецепт перемоги над Олександром Усиком.

Британець поділився думками з ESPN.

"Усик чудовий боєць, який має дуже високий рівень IQ. Для того, щоб перемогти Олександра, Дюбуа потрібно розпочинати першим, а завершувати бій останнім. Требу бути господарем рингу.

Треба тиснути на Усика джебами, притискаючи його до канатів. Після цього вже добивати – ось так все просто та зрозуміло", – розповів Льюїс.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Дюбуа 2 в нашому онлайн-марафоні.

Бокс Олександр Усик Леннокс Льюїс Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Леннокс Льюїс

Усик випередив Льюїса в рейтингу найстарших чемпіонів світу у важкій вазі
Коли закінчилася епоха Льюїса і почалася ера Кличків: тисячі безплатних квитків, 60 швів та незакінчена справа
Відомий промоутер назвав головні спільні риси України та Великої Британії
Льюїс порадив Дюбуа, як перемогти Усика
Легендарний Льюїс назвав головні козирі Усика

Останні новини