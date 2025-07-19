Легендарний Льюїс розповів, як діяти Дюбуа, щоб перемогти Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс назвав для Даніеля Дюбуа рецепт перемоги над Олександром Усиком.

Британець поділився думками з ESPN.

"Усик чудовий боєць, який має дуже високий рівень IQ. Для того, щоб перемогти Олександра, Дюбуа потрібно розпочинати першим, а завершувати бій останнім. Требу бути господарем рингу.

Треба тиснути на Усика джебами, притискаючи його до канатів. Після цього вже добивати – ось так все просто та зрозуміло", – розповів Льюїс.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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