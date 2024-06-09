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Чемпіон Бокс

Пак'яо проведе поєдинок проти японського чемпіона ММА

Станіслав Лисак — 9 червня, 17:09
Пак'яо проведе поєдинок проти японського чемпіона ММА

Колишній чемпіон світу Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО) проведе поєдинок проти чемпіона японського ММА промоушену RIZIN, Чіхіро Сузукі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

3-раундовий поєдинок відбудеться в межах шоу Super RIZIN 3 у місті Сайтама, Японія. Про бій було оголошено під час недільного шоу RIZIN 47 в Токіо.

Зазначається, що поєдинок пройде за «спеціальними правилами бою у стійці» напівсередній вазі (до 67 кг). Кожен раунд триватиме три хвилини.

Останній професійний бій філіппінця відбувся у серпні 2021 року, коли Менні зазнав поразки від Йорденіса Угаса.

Раніше повідомлялося, що Пак'яо може повернутися до професійного боксу, щоб провести поєдинок за втрачений пояс Кроуфорда.

Менні Пак'яо

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