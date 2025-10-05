Легенда жіночого боксу виграла титули WBC та WBO в 44-річному віці і завершила кар'єру

Норвезька боксерка Сесілія Брехус (39-2-1, 9 КО) яскраво завершила свою кар'єру. 44-річна спортсменка в останньому бою здолала Емму Козін (24-2-1, 12 КО).

Про це пише BBC.

Брехус здобула тріумф одноголосним рішенням суддів (97-93, 96-94 та 98-92). Вона завоювала пояси WBO та WBC.

Поєдинок відбувся на батьківщині Сесілії в норвезькому місті Ліллестем.

Брехус впала на коліна, коли оголосили вердикт, обхопивши голову руками – явно переповнена емоціями, оскільки раніше оголосила, що цей бій буде її останнім.

THE FIRST LADY RETIRES AS CHAMPION 🏆



The legend Cecilia Braekhus defeats Ema Kozin for the unified WBC and WBO super-welterweight world titles in her final fight in her home country of Norway 🇳🇴 👏

Сесілія в 2014 році завоювала всі чотири головні титули, ставши першою в світі абсолютною чемпіонкою світу з боксу.

Дебютувавши у 2007 році, вона домінувала у напівсередній вазі, захищаючи свої об'єднані титули чемпіонки світу понад десять років.

Двох поразко за кар'єру вона зазнала від Джессіки МакКаскілл. Спочатку в 2020-му, а потім через рік в реванші.

Брехус народилася в Колумбії, але дитиною переїхала до Норвегії.

