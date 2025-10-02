Кличко відреагував на інформацію про те, що він претендує на посаду голови World Boxing
Володимир Кличко
facebook.com/KlitschkoOfficial
Легендарний український боксер Володимир Кличко висловився про інформацію, нібито він претендує на посаду голови World Boxing.
Ексчемпіон світу зробив заяву у своїх соцмережах.
"Після обміну інформацією з World Boxing, я не є кандидатом на посаду голови організації. Принаймні, поки що", – написав Кличко.
Зазначимо, що серед претендентів на посаду голови WB ЗМІ називали також Геннадія Головкіна, який очолює НОК Казахстану, та Харіса Маріоліса – президента Федерації боксу Греції.
World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Її було створено у 2023 році для того, щоб бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA.
Україна стала членом World Boxing лише 23 вересня.