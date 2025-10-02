Кличко відреагував на інформацію про те, що він претендує на посаду голови World Boxing

Легендарний український боксер Володимир Кличко висловився про інформацію, нібито він претендує на посаду голови World Boxing.

Ексчемпіон світу зробив заяву у своїх соцмережах.

"Після обміну інформацією з World Boxing, я не є кандидатом на посаду голови організації. Принаймні, поки що", – написав Кличко.

Зазначимо, що серед претендентів на посаду голови WB ЗМІ називали також Геннадія Головкіна, який очолює НОК Казахстану, та Харіса Маріоліса – президента Федерації боксу Греції.

World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Її було створено у 2023 році для того, щоб бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA.

Україна стала членом World Boxing лише 23 вересня.