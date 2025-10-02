Українська правда
Кличко відреагував на інформацію про те, що він претендує на посаду голови World Boxing

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 11:52
Володимир Кличко
Легендарний український боксер Володимир Кличко висловився про інформацію, нібито він претендує на посаду голови World Boxing.

Ексчемпіон світу зробив заяву у своїх соцмережах.

"Після обміну інформацією з World Boxing, я не є кандидатом на посаду голови організації. Принаймні, поки що", – написав Кличко.

Зазначимо, що серед претендентів на посаду голови WB ЗМІ називали також Геннадія Головкіна, який очолює НОК Казахстану, та Харіса Маріоліса – президента Федерації боксу Греції.

World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Її було створено у 2023 році для того, щоб бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA.

Україна стала членом World Boxing лише 23 вересня.

