Промоутер Богачука відреагував на рішення Мадрімова відмовитися від бою з українцем

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси українця Сергія Богачука (24-2, 23 КО), відреагував на рішення Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО) відмовитися від бою з його клієнтом через хворобу.

У коментарі для BoxingScene Леффлер заявив, що Сергій все одно налаштований провести поєдинок 21 грудня.

"Сергій не вагаючись прийняв бій проти Мадрімова. Шкода, що Ісраїл захворів. Сергій без вагань погодився битися з Ішмаелем Девісом як заміною. Богачук хоче й надалі доводити, що він найкращий у дивізіоні, і з нетерпінням чекає на бої в Ер-Ріяді, а також цінує підтримку з боку Його високоповажності Туркі Аль-аш-Шейха та Riyadh Season", – сказав промоутер.

Нагадаємо, суперником українського боксера в андеркарді Усик – Ф'юрі 2 стане британець Ішмаель Девіс (13-1, 6 КО).