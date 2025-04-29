Директор команди Усика: Олександр переміг Дюбуа джебом

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) під час гарячої пресконференції з командою Даніеля Дюбуа нагадав про те, що у першому поєдинку українець переміг свого суперника завдяки джебу.

"Дивіться, нагадайте про те, що Усик переміг їхнього хлопця (Дюбуа, – прим.) джебом. Джеб – це просто джеб. Джеб – і нокаут. Ви ж знаєте, це бокс. Джеб. І в мене є спеціальні правила для вас і для вашої команди. У мене є спеціальний аналітик спеціально для вас. І ми побачимось у липні на Вемблі. Це круто", – заявив Лапін.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між українцем та британцем відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої Даніель відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.