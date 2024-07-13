Лапін: Усик відправить Ф'юрі на пенсію

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBO, IBO та WBC у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), вважає, що у Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО) немає шансів у реванші.

Цитує Лапіна Boxing247.

"У Тайсона буде шанс ще у грудні, але цього разу бій не пройде усю дистанцію в 12 раундів. Усик дуже добре його вивчив, просканував і вже знає всі свої козирі. У Ф'юрі нічого не залишилось, на нього чекає останній бій, Усик відправить Тайсона на пенсію", — сказав Лапін.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.