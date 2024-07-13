Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Лапін: Усик відправить Ф'юрі на пенсію

Олександр Булава — 13 липня, 10:27
Лапін: Усик відправить Ф'юрі на пенсію

Сергій Лапін, директор команди чемпіона WBA, WBO, IBO та WBC у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), вважає, що у Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО) немає шансів у реванші.

Цитує Лапіна Boxing247.

"У Тайсона буде шанс ще у грудні, але цього разу бій не пройде усю дистанцію в 12 раундів. Усик дуже добре його вивчив, просканував і вже знає всі свої козирі.

У Ф'юрі нічого не залишилось, на нього чекає останній бій, Усик відправить Тайсона на пенсію", — сказав Лапін.

Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Сергій Лапін

Сергій Лапін

Спортивний директор команди Усика спрогнозував результат бою проти Ф'юрі
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів

Останні новини