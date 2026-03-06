Визначився суперник Лапіна в межах вечора боксу від Usyk-17 Promotions

Визначився суперник володаря титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО), який проведе свій поєдинок 21 березня у межах вечора боксу від Usyk-17 Promotions.

Про це повідомляє DAZN.

Ним стане 33-річний латвійський боксер Крістапс Бульмейстерс (14-4, 5 КО). На кону стоятимуть обидва пояси українця.

Як відомо, в межах шоу свої бої також проведуть члени збірної України Павло Іллюша, Данило Жасан, Айдер Абдураімов, Елвін Алієв, Джамал Кулієв, Микола Лактіонов, Дмитро Ловчинський та перспективна Кіра Макогоненко.

Захід відбудеться в Equides Club (Лісники) під Києвом. Раніше стало відомо, що квитки на захід, які коштували астрономічну суму, повністю були викуплені.

Родзинкою шоу стане дебют в професійному боксі олімпійського чемпіона Парижа-2024 Олександра Хижняка, який напередодні також дізнався свого суперника.