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WBA відстрочила Усику обов'язковий захист поясу

Микола Дендак — 5 березня 2025, 23:47
WBA відстрочила Усику обов'язковий захист поясу
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіону світу за версіями WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександру Усику (23-0, 14 КО) продовжили на два роки термін обов'язкового захисту титулу.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Таке рішення обґрунтовується тим, що український боксер має провести більші бої. Раніше Олександр назвав бажаного наступного суперника.

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Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Після бою Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився.

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