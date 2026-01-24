Українська правда
Володимир може його нокаутувати: український боксер назвав оптимального суперника для Кличка

Сергій Шаховець — 24 січня 2026, 13:07
Колишній претендент на титул WBO у напівлегкій вазі Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) висловився про можливе повернення на ринг Володимира Кличка.

Слова українського боксера наводить видання Sport-express.ua.

33-річний спортсмен сподівається, що легендарний Володимир Кличко відновить кар'єру. На думку Хегая, "Доктору Сталевий Молот" немає сенсу витрачати час на прохідних суперників, а потрібно одразу провести чемпіонський бій.

"Звичайно, після такої перерви правильніше було б взяти простішого суперника. Проте я думаю, що Володимиру немає сенсу витрачати час на легкі бої", – зазначив Хегай.

Серед потенційних суперників Кличка-молодшого називають Даніеля Дюбуа, Фабіо Вордлі та Тайсона Ф'юрі. З цієї трійки Хегай обрав боксера, який найкраще підходить Володимиру.

"Для мене бій з Дюбуа більш реальний. Думаю, що Володимир може його нокаутувати", – зазначив Хегай.

Нагадаємо, що Володимир Кличко завершив професійну кар'єру у 2017 році після поразки Ентоні Джошуа. Втім, легендарний чемпіон мріє про гучний камбек.

Нещодавно Володимир провів спаринг з учасником Олімпійських ігор Дмитром Ловчинським. А Олександр Усик запропонував Кличку допомогу для повернення на ринг.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко може провести бій проти британського ексчемпіона IBF Даніеля Дюбуа.

