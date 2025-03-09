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Бруд від обох і кров на обличчі: Хегай роздільним рішенням поступився Гонсалесу

Руслан Травкін — 9 березня 2025, 06:08
Бруд від обох і кров на обличчі: Хегай роздільним рішенням поступився Гонсалесу

У ніч на 9 березня на арені "Thunder Studios" у Лонг-Біч (США) українець Арнольд Хегай (21-1-1, 13 KO) провів бій проти американця Джоета Гонсалеса (26-4, 15 КО).

Перемогу здобув Джоет Гонсалес роздільним рішенням.

Боксери з першого раунду взяли досить активний стиль, пробиваючи не тільки джеби, а й працювали по корпусу, йшли на зближення та розмін ударами.

У 3, 4 та 5 раунді було багато "бруду" з обох боків. Рефері, на жаль, бал зняв лише з українця.

Спортсмени мали перемінний успіх. Влучання зліва від Арнольда далися взнаки – у шостому з брови Гонсалеса почала текти кров.

Американець не знітився і кілька прямих до крові розбили ніс представника України. У 9 раунді Гонсалес завдав кілька влучних ударів у корпус, що змусило Хегая задкувати.

Все мало вирішитися в 10 раунді. Українець був активніше, але Джоет вдало влучав.

Бокс

Джоет Гонсалес – Арнольд Хегай SD (96:93, 94:95, 97:92)

Нагадаємо, Хегай востаннє виходив на ринг у серпні, коли здобув дострокову перемогу над колумбійцем Бельмаром Пресіадо (22-7-1, 15 КО). Це бій став першим для Арнольда після підписання контракту з промоутерською компанією Top Rank.

Американець свій останній бій провів у вересні 2023 року, коли поступився Луїсу Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Арнольд Хегай Бокс

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