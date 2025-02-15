Він молодший та сильніший: Кроуфорд – про перемогу Девіса над Берінчиком

Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) заявив, що Кейшона Девіса (13-0, 9 КО) переважав українця Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) за силою та потужністю.

Про це американський боксер розповів у коментарі FightHype.

"Він зробив свою справу. Я гордий та щасливий за нього. Він вийшов на ринг та зробив все, щоб здобути перемогу, і тепер він чемпіон світу. Кейшон був спокійний, зібраний, готовий. Я знав, що Берінчик не витримає потужності Девіса. Тому я йому сказав: "Не поспішай, бери свій час. Ти молодший, фізично сильніший боєць. Йди і насолоджуйся моментом, отримуй задоволення від бою", – сказав Кроуфорд.

Зазначимо, що протягом поєдинку 36-річний українець двічі опинявся на настилі рингу. Після другого нокдауну Берінчик не зміг підвестися – Девіс здобув перемогу технічним нокаутом та забрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO.

Відео нокауту поєдинку Кейшон Девіс – Денис Берінчик можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).