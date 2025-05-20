Він не машина: Кроуфорд – про бій з Канело
Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) не буде намагатися нокаутувати абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).
Цитує боксера Ring Magazine.
"Мені не потрібно його зупиняти. Мені просто потрібно його перемогти. Я не збираюся йти туди з метою нокаутувати Канело. Чи може це статися? Так, безумовно.
Коли я дивлюся на Канело — це ніби менший боксер, який піднімався по вагових категоріях. Оскільки великі хлопці повільніші, вони можуть його зачепити, але він може побачити удар в останній момент. Можливо, він пропустить сильний удар, але зможе його скрутити чи згасити, бо він із легшої, швидшої ваги. І я теж із такої ваги – швидшої й гострішої.
Якщо його вдарять різким ударом, якого він не бачить, він цілком може пострадати. Він не машина. Він людина, як і я. Він стікає кров’ю, як і я. Я не збираюся йти туди з думкою: «О, я не можу його пробити». Але водночас я не виходжу з думкою його нокаутувати. Я намагаюся боротися, і якщо нокаут прийде, і він буде там, звичайно, я скористаюсь цим", – заявив Кроуфорд.
Об'єднувальний бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі, США.
Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.
Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).